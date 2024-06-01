Экс-тренер «Реала» Моуринью: не могу поверить, что вижу игру Крооса в последний раз

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью поделился эмоциями от последнего матча немецкого полузащитника Тони Крооса в составе мадридцев. 34-летний футболист объявил об уходе из футбола после чемпионата Европы – 2024 в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля.

«Тони Кроос — гений. Я не могу поверить, что вижу его игру в последний раз. Это очень эмоционально», — приводит слова Моуринью Madrid Universal со ссылкой на TNT.

Кроос перешёл в «Реал» из «Баварии» в июле 2014 года. Сумма трансфера составила € 25 млн. Контракт игрока с клубом истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает немца в € 12 млн. Всего за «Королевский клуб» Кроос провёл 463 матча, забил 28 мячей и отдал 98 голевых передач. Вместе с «Реалом» полузащитник выиграл четыре чемпионата Испании, один Кубок и четыре Суперкубка Испании, а также четыре трофея Лиги чемпионов, четыре Суперкубка УЕФА и пять клубных чемпионатов мира.

В финале Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встретятся дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Команды будут играть на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Начало игры — в 22:00 мск.