Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига чемпионов. Финал. Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Арсенала» Сторожук высказался о своём будущем после поражения от «Пари НН»

Тренер «Арсенала» Сторожук высказался о своём будущем после поражения от «Пари НН»
Комментарии

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук высказался о своём будущем в команде после поражения со счётом 0:2 в ответном переходном матче с «Пари НН».

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
01 июня 2024, суббота. 18:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
0 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Боженов – 18'     0:2 Ботака-Иобома – 58'    

«Остаюсь ли на следующий сезон? Не знаю, посмотрим», — приводит слова Сторожука «РБ Спорт».

В первом матче, который прошёл 29 мая, «Арсенал» одержал победу со счётом 2:1. Голами отметились защитник «Арсенала» Эрвинг Ботака-Иобома, который забил как в свои, так и в чужие ворота, а также полузащитник тульской команды Максим Кайнов. Арсенал» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на четвёртой строчке. Команда заработала 55 очков за 34 игры.

Александр Сторожук возглавил тульский «Арсенал» в июне 2023 года, подписав контракт сроком на три года.

Материалы по теме
«Пари НН» остался в РПЛ, обыграв по сумме двух матчей тульский «Арсенал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android