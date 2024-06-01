Тренер «Арсенала» Сторожук высказался о своём будущем после поражения от «Пари НН»

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук высказался о своём будущем в команде после поражения со счётом 0:2 в ответном переходном матче с «Пари НН».

«Остаюсь ли на следующий сезон? Не знаю, посмотрим», — приводит слова Сторожука «РБ Спорт».

В первом матче, который прошёл 29 мая, «Арсенал» одержал победу со счётом 2:1. Голами отметились защитник «Арсенала» Эрвинг Ботака-Иобома, который забил как в свои, так и в чужие ворота, а также полузащитник тульской команды Максим Кайнов. Арсенал» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на четвёртой строчке. Команда заработала 55 очков за 34 игры.

Александр Сторожук возглавил тульский «Арсенал» в июне 2023 года, подписав контракт сроком на три года.