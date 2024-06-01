Кьеллини: вероятность победы «Реала» в финале Лиги чемпионов — 99%

Бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о фаворите в финале Лиги чемпионов, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Он уверен в победе «Королевского клуба».

«Откровенно говоря, иного прогноза, кроме единого, и быть не может. Напряжённости в матче ждать не стоит, однако, с другой стороны, футбол непредсказуем – в нём возможно всё. Но вероятность победы Реала» – однозначно 99%. На оставшемся одном проценте лежит вся надежда «Боруссии». Давно не было такого несбалансированного финала, но я всё же ожидаю хорошую игру: в таких матчах всегда ощущается прекрасная атмосфера», — приводит слова Кьеллини Sky Sports.

Напомним, решающий матч Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится сегодня, 1 июня. «Реал» и «Боруссия» будут играть на лондонском стадионе «Уэмбли». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении.

Отметим, что мадридский «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали этот турнир 14 раз. «Боруссия» становилась победителем Лиги чемпионов только один раз — в 1997 году.