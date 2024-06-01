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Полузащитник «Балтики» Бистрович: после вылета было тяжело

Полузащитник «Балтики» Бистрович: после вылета было тяжело
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Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович рассказал о своей реакции на вылет клуба в Первую лигу и высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России по футболу, в котором калининградская команда сыграет с «Зенитом».

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«После вылета было тяжело, непростые дни. Мы всё время играли на два фронта. Думаю, мы показали хороший футбол. Немного не повезло, но нас вознаградила удача в Кубке. Ожидаем, что победим «Зенит», готовились всю неделю. Думаем, будет большой праздник футбола и покажем лучшую игру», — приводит слова Бистровича «РБ Спорт».

Суперфинал Кубка России по футболу пройдёт 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Балтика» победила в финале Пути регионов «Спартак», а «Зенит» в финале Пути РПЛ взял верх над ПФК ЦСКА.

«Балтика» завершила чемпионат России сезона-2023/2024 на 15-м месте, набрав 26 очков, и вылетела в Первую лигу.

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