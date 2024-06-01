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Стало известно, когда пройдёт жеребьёвка группового этапа Кубка России сезона-2024/2025

Стало известно, когда пройдёт жеребьёвка группового этапа Кубка России сезона-2024/2025
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Жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России – 2024/2025 пройдёт 2 июня. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Мероприятие пройдёт в «Лужниках» сразу после Суперфинала текущего розыгрыша турнира и начнётся в 20:45 по московскому времени. В прямом эфире церемонию покажет телеканал «Матч ТВ».

Отмечается, что ранняя жеребьёвка позволит РФС и РПЛ оперативно сформировать календарь следующего футбольного сезона.

Напомним, Суперфинал Кубка России по футболу сезона-2023/2024 пройдёт 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Балтика» победила в финале Пути регионов «Спартак», а «Зенит» в финале Пути РПЛ взял верх над ПФК ЦСКА.

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