Даниил Медведев рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что в финале Лиги чемпионов, в котором «Боруссия» встретится с мадридским «Реалом», будет болеть за дортмундскую команду.

«Конечно, буду смотреть. Сейчас вот как раз поеду. За кого? За «Боруссию»!» — сказал Даниил Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Отметим, что Медведев болеет за другой немецкий клуб – мюнхенскую «Баварию».

Напомним, решающий матч Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится сегодня, 1 июня. «Реал» и «Боруссия» будут играть на лондонском стадионе «Уэмбли». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении.

Отметим, что мадридский «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали этот турнир 14 раз. «Боруссия» становилась победителем Лиги чемпионов только один раз — в 1997 году.