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Трансфер Лукаку в «Наполи» является приоритетом для Конте — Санти Ауна

Трансфер Лукаку в «Наполи» является приоритетом для Конте — Санти Ауна
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Нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку, арендованный у «Челси», является одним из приоритетных вариантов для Антонио Конте в качестве усиления состава «Наполи», сообщает журналист Санти Ауна в соцсети Х (ранее Twitter). Ранее в СМИ сообщалось, что неаполитанцы достигли полной договорённости с Конте о назначении на пост главного тренера, контракт будет рассчитан до 2027 года.

По информации источника, в «Наполи» уже провели внутренние переговоры по поводу потенциального трансфера нападающего.

В нынешнем сезоне бельгийский нападающий принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и четырьмя результативными передачами.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Наполи» готов выделить Конте € 230 млн на трансферы летом в случае его назначения.

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