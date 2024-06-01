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Губернатор Нижегородской области поздравил «Пари НН» с сохранением прописки в РПЛ

Губернатор Нижегородской области поздравил «Пари НН» с сохранением прописки в РПЛ
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил футболистов «Пари Нижний Новгород» с победой в ответном переходном матче с тульским «Арсеналом» (2:0), которая позволила нижегородцам сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге. Руководитель региона в своём телеграм-канале опубликовал кадры с празднования победы игроками нижегородской команды.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
01 июня 2024, суббота. 18:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
0 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Боженов – 18'     0:2 Ботака-Иобома – 58'    

«Команда, молодцы! Это был сложный сезон, мы в вас верили, и вы справились! «Пари НН» в РПЛ!» — написал Никитин в своём телеграм-канале.

Напомним, в первом матче, который прошёл 29 мая, «Арсенал» одержал победу со счётом 2:1. Таким образом, «Пари НН» после победы в ответном матче с разницей в два мяча оказался сильнее по сумме двух встреч со счётом 3:2. «Пари Нижний Новгород» занял 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков в 30 матчах.

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