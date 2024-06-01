Ленни Кравиц выступил на церемонии открытия финала Лиги чемпионов — 2024

Американский певец Ленни Кравиц выступил на церемонии открытия финала Лиги чемпионов сезона — 2023/2024 между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом», который проходит в эти минуты. Команды играют на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Матч начался в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды встречались 10 раз в официальных матчах — в Лиге чемпионов. Мадридский «Реал» одержал четыре победы, «Боруссия» — три, а остальные встречи закончились вничью. Последний раз команды встречались в 2017 году на групповом этапе главного еврокубка. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «сливочных».