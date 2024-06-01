Остановивший финал Лиги чемпионов фанат выбежал на поле в футболке с надписью «Mellstroy»

В эти минуты проходит финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Счёт не открыт — 0:0. Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На первой минуте на поле выбежал болельщик, из-за чего игра остановилась почти на полминуты.

Фанат выбежал на поле, надев футболку с надписью «Mellstroy». Это никнейм блогера из Беларуси, объявившего вознаграждение в размере 30 млн рублей тому, кто выбежит на поле в финале Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом».

Команды встречались 10 раз в официальных матчах — в Лиге чемпионов. Мадридский «Реал» одержал четыре победы, «Боруссия» — три, а остальные встречи закончились вничью. Последний раз команды встречались в 2017 году на групповом этапе главного еврокубка. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «сливочных».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», обыгравший в финале миланский «Интер» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник «горожан» Родри.