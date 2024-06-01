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Булыкин: обидно, что «Сочи» вылетел в Первую лигу

Булыкин: обидно, что «Сочи» вылетел в Первую лигу
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал вылет «Сочи» в Первую лигу.

«Обидно, что такой клуб вылетел в Первую лигу. Надеюсь, руководство «Сочи» не отвернётся от команды и они быстро вернутся в РПЛ, как это сделали «Химки». Ведь для этого много не надо: хороший состав, хороший бюджет. Тогда команда быстро выйдет в высшую лигу. Надеюсь, у них проблем не будет. Хочется, чтобы команда с такой историей, стадионом, городом и владельцами играла в РПЛ», — приводит слова Булыкина Legalbet.

Напомним, «Сочи» по итогам завершившегося сезона РПЛ занял последнее, 16-е, место с 24 очками в 30 матчах. Вместе с ними покинули РПЛ по итогам сезона-2023/2024 калининградская «Балтика» и екатеринбургский «Урал».

«Сочи» выступал в Российской Премьер-Лиге с сезона-2019/2020. В сезоне-2021/2022 команда заняла второе место в чемпионате России. Клуб был основан 4 июля 2018 года.

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