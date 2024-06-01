Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига чемпионов. Финал. Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Финал ЛЧ с «Боруссией» Д стал первым матчем для Куртуа в этом розыгрыше турнира

Финал ЛЧ с «Боруссией» Д стал первым матчем для Куртуа в этом розыгрыше турнира
Аудио-версия:
Комментарии

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2023/2024 с «Боруссией» Д стал первой игрой для голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа в нынешнем розыгрыше турнира.

Примечательно, что Куртуа не первый такой игрок в истории турнира: в финале Лиги чемпионов сезона-2011/2012 между «Баварией» и «Челси» (1:1, 3:4 пен.) таким был защитник «аристократов» Райан Бертранд.

В эти минуты проходит финальный матч Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором встречаются дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Матч начался в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 0:0.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
2-й тайм
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1    

Команды встречались 10 раз в официальных матчах — в Лиге чемпионов. Мадридский «Реал» одержал четыре победы, «Боруссия» — три, а остальные встречи закончились вничью. Последний раз команды встречались в 2017 году на групповом этапе главного еврокубка. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «сливочных».

Материалы по теме
«Боруссия» проводит мощнейший финал ЛЧ! Неужели оставят «Реал» без трофея? LIVE
Live
«Боруссия» проводит мощнейший финал ЛЧ! Неужели оставят «Реал» без трофея? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android