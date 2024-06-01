Финал ЛЧ с «Боруссией» Д стал первым матчем для Куртуа в этом розыгрыше турнира

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2023/2024 с «Боруссией» Д стал первой игрой для голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа в нынешнем розыгрыше турнира.

Примечательно, что Куртуа не первый такой игрок в истории турнира: в финале Лиги чемпионов сезона-2011/2012 между «Баварией» и «Челси» (1:1, 3:4 пен.) таким был защитник «аристократов» Райан Бертранд.

В эти минуты проходит финальный матч Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором встречаются дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Матч начался в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 0:0.

Команды встречались 10 раз в официальных матчах — в Лиге чемпионов. Мадридский «Реал» одержал четыре победы, «Боруссия» — три, а остальные встречи закончились вничью. Последний раз команды встречались в 2017 году на групповом этапе главного еврокубка. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «сливочных».