Тренер «Арсенала» Сторожук прокомментировал поражение от «Пари НН»

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук прокомментировал поражение в ответном переходном матче с «Пари НН» (0:2), а также высказался о невыходе команды в Российскую Премьер-Лигу.

«Не знаю, есть ли смысл говорить о матче. Хочу только поблагодарить все службы, команду, болельщиков: подарили шанс, надежду. Был сегодня праздник на стадионе. Большое спасибо всем. Были одним целым, одним сплочённым механизмом, который работал, действовал. Ребята отдали все силы… Но их в итоге и не хватило.

Они забили на исполнение. Резерв у них качественный. Мы не использовали свои моменты, в этом вся логика. На выезде могли рассчитывать на большее: был момент, когда должна была быть красная карточка, а потом — нереализованный выход один на один. Сами себя удивили: в каких‑то эпизодах нужно было сыграть лучше. Мало кто ставил на нас, объективно. Интригу мы подвесили, но силы оказались небезграничны», — приводит слова Сторожука пресс-служба тульского клуба в своём телеграм-канале.

Арсенал» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на четвёртой строчке. Команда заработала 55 очков за 34 игры.

Александр Сторожук возглавил тульский «Арсенал» в июне 2023 года, подписав контракт сроком на три года.