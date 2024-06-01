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Тренер «Арсенала» Сторожук прокомментировал поражение от «Пари НН»

Тренер «Арсенала» Сторожук прокомментировал поражение от «Пари НН»
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук прокомментировал поражение в ответном переходном матче с «Пари НН» (0:2), а также высказался о невыходе команды в Российскую Премьер-Лигу.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
01 июня 2024, суббота. 18:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
0 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Боженов – 18'     0:2 Ботака-Иобома – 58'    

«Не знаю, есть ли смысл говорить о матче. Хочу только поблагодарить все службы, команду, болельщиков: подарили шанс, надежду. Был сегодня праздник на стадионе. Большое спасибо всем. Были одним целым, одним сплочённым механизмом, который работал, действовал. Ребята отдали все силы… Но их в итоге и не хватило.

Они забили на исполнение. Резерв у них качественный. Мы не использовали свои моменты, в этом вся логика. На выезде могли рассчитывать на большее: был момент, когда должна была быть красная карточка, а потом — нереализованный выход один на один. Сами себя удивили: в каких‑то эпизодах нужно было сыграть лучше. Мало кто ставил на нас, объективно. Интригу мы подвесили, но силы оказались небезграничны», — приводит слова Сторожука пресс-служба тульского клуба в своём телеграм-канале.

Арсенал» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на четвёртой строчке. Команда заработала 55 очков за 34 игры.

Александр Сторожук возглавил тульский «Арсенал» в июне 2023 года, подписав контракт сроком на три года.

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