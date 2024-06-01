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Игрок «Арсенала» Ботака-Иобома высказался о двух автоголах в матчах с «Пари НН»

Игрок «Арсенала» Ботака-Иобома высказался о двух автоголах в матчах с «Пари НН»
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Защитник тульского «Арсенала» Эрвинг Ботака-Иобома прокомментировал два мяча, забитых в свои ворота в переходных матчах с «Пари НН». Отметим, что в первой игре футболист также стал автором гола в ворота нижегородцев.

«Часто ли бывали автоголы в карьере? Честно, нет. Первый раз такое, что два подряд. Парни поддержали. Бывает такое. Готов ли к хейту со стороны болельщиков? Хейт всегда есть. Вечером Лига чемпионов, думаю, все переключатся на неё (смеётся). Матч прошёл — всё забудется», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Игра проходила на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян из Сочи. Матч завершился победой «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0, благодаря которой команда избежала вылета в Первую лигу и остаётся в РПЛ на следующий сезон. В первом матче, который прошёл 29 мая, «Арсенал» одержал победу со счётом 2:1.

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