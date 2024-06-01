В эти минуты проходит финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 35-й минуте нападающий мадридского «Реала» Винисиус получил жёлтую карточку за фол на голкипере «Боруссии» Д Кобеле.

Фото: Кадр из трансляции

Команды встречались 10 раз в официальных матчах — в Лиге чемпионов. Мадридский «Реал» одержал четыре победы, «Боруссия» — три, а остальные встречи закончились вничью. Последний раз команды встречались в 2017 году на групповом этапе главного еврокубка. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «сливочных».