Билялетдинов: если бы владельцем «ПСЖ» был американец, Сафонов никогда бы туда не перешёл

Бывший полузащитник «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал информацию о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Возможный переход Сафонова в «ПСЖ» шокировал. Но это не связано с его вратарскими качествами. Он вполне способен потянуть уровень команды и даже стать первым номером. Удивлён, что этот трансфер возможен. Может быть, это благодаря хозяевам «ПСЖ». Они более нейтрально к этому относятся. Арабские шейхи на это смотрят проще. Если бы владельцем клуба был американец, Сафонов никогда бы туда не перешёл. А так, будем болеть за него, может получиться интересная история», — сказал Билялетдинов «Матч ТВ».

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 25-летний Сафонов принял участие в 30 матчах, 11 из которых он сыграл «на ноль». Также на его счету одна результативная передача. Сафонов получил премию РПЛ как лучший вратарь сезона.