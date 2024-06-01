Источник: «Спартак» по желанию Станковича отзовёт из аренды форварда Мелёшина

Нападающий «Спартака» Павёл Мелёшин, который проводит сезон на правах аренды в минском «Динамо», вернётся в московскую команду до окончания арендного соглашения. Об этом сообщает Metaratings.

По сведениям источника, новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович хочет посмотреть Павла Мелёшина на тренировочном сборе и принять соответствующее решение. Поэтому он попросил досрочно вернуть футболиста из аренды. Клубы между собой договорились. Мелёшина ждут в «Спартаке» на медосмотре и сборе.

Мелёшин является воспитанником «Спартака». В минувшем сезоне 19-летний форвард провёл за красно-белых семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. В составе минского «Динамо» 19-летний форвард провёл 10 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.