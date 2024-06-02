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Ботака-Иобома: потусторонние силы не хотели, чтобы «Арсенал» выиграл у «Пари НН»

Ботака-Иобома: потусторонние силы не хотели, чтобы «Арсенал» выиграл у «Пари НН»
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Защитник тульского «Арсенала» Эрвинг Ботака-Иобома прокомментировал поражение в ответном переходном матче с «Пари НН» (0:2). Напомним, футболист забил два автогола в дух матчах с нижегородцами.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
01 июня 2024, суббота. 18:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
0 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Боженов – 18'     0:2 Ботака-Иобома – 58'    

«Это самый сложный момент в карьере? Я не знаю. Футбольный момент, что ещё комментировать. Кто в футболе разбирается, всё понимает, думаю. После первого матча говорил, что исправлюсь после автогола? Здесь тоже было так, было желание забить. Но потусторонние силы не хотели, чтобы мы выиграли (смеётся). Не знаю, как объяснить это. Бывает. В первом голе парень еле‑еле нам ударил, забил, а во втором был хороший прострел, если честно. Старался делать всё правильно.

Только удачи не хватило, если говорить по итогам двух матчей? Мастерства, конечно. Выигрывают матчи те, у кого мастерство. Все хотели победить, моменты у нас были. Решает мастерство, конечно. Ты не забил — забили тебе. Во втором голе была очень хорошая передача, неудобная для защитника. Тут и свои, и чужие могут в ворота занести. Так и произошло, к сожалению», — приводит слова Ботака‑Иобома «Матч ТВ».

Игра проходила на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян из Сочи. Матч завершился победой «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0, благодаря которой команда избежала вылета в Первую лигу и остаётся в РПЛ на следующий сезон. В первом матче, который прошёл 29 мая, «Арсенал» одержал победу со счётом 2:1.

Тульский «Арсенал» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на четвёртой строчке. Команда заработала 55 очков за 34 игры.

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