«Реал» ни разу не пробил в створ ворот в первом тайме финала Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» ни разу не пробил в створ ворот в первом тайме финального матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». На момент написания новости начался второй тайм, счёт 0:0.

По информации телеграм-канала Opta Sports, это первый такой случай в финале Лиги чемпионов с 2019 года, когда «Тоттенхэм» не пробил в створ в игре с «Ливерпулем».

Команды встречались 10 раз в официальных матчах — в Лиге чемпионов. Мадридский «Реал» одержал четыре победы, «Боруссия» — три, а остальные встречи закончились вничью. Последний раз команды встречались в 2017 году на групповом этапе главного еврокубка. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «сливочных».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», обыгравший в финале миланский «Интер» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник «горожан» Родри.