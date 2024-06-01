«Боруссия» — «Реал»: Ройс вышел на поле на 72-й минуте

В эти минуты проходит финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). На момент выхода новости счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме команды счёт не открыли. На 72-й минуте встречи на поле в своём последнем матче за дортмундскую «Боруссию» вышел Марко Ройс, сменив Карима Адейеми.

Команды встречались 10 раз в официальных матчах — в Лиге чемпионов. Мадридский «Реал» одержал четыре победы, «Боруссия» — три, а остальные встречи закончились вничью. Последний раз команды встречались в 2017 году на групповом этапе главного еврокубка. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «сливочных».