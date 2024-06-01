Фото: теннисист Даниил Медведев смотрит финал Лиги чемпионов

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после выхода в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024 начал смотреть финальный матч Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом». Ранее теннисист заявил, что будет болеть за немецкий клуб.

Фото: Скриншот из соцсетей Даниила Медведева

Команды играют на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). На момент написания новости идёт 63-я минута, счёт не открыт.

Команды встречались 10 раз в официальных матчах — в Лиге чемпионов. Мадридский «Реал» одержал четыре победы, «Боруссия» — три, а остальные встречи закончились вничью. Последний раз команды встречались в 2017 году на групповом этапе главного еврокубка. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «сливочных».