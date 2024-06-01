Фото: болельщики «Боруссии» устроили пирошоу на финале Лиги чемпионов с «Реалом»

Болельщики дортмундской «Боруссии» организовали пирошоу на матче финала Лиги чемпионов с «Реалом», который проходит в эти минуты на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). На момент выхода новости счёт в игре 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме команды счёт не открыли.

Команды встречались 10 раз в официальных матчах — в Лиге чемпионов. Мадридский «Реал» одержал четыре победы, «Боруссия» — три, а остальные встречи закончились вничью. Последний раз команды встречались в 2017 году на групповом этапе главного еврокубка. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «сливочных».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», обыгравший в финале миланский «Интер» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник «горожан» Родри.

