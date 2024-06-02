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Дмитрий Сычёв назвал российских футболистов, готовых к переезду в Европу

Дмитрий Сычёв назвал российских футболистов, готовых к переезду в Европу
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Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв перечислил российских футболистов, готовых к переходу в европейские чемпионаты.

«Для меня, например, Максим Глушенков в ближайшем будущем — кандидат на переход в топ-клуб. Федя Чалов тоже. Сергей Пиняев при должном подходе способен заиграть в Европе, Эдуард Сперцян в будущем уедет в хорошую команду. Костя Тюкавин тоже обязательно. Просто сейчас он будет нужен «Динамо». После такого сезона они ещё больше захотят взять чемпионство», — приводит слова Сычёва «РИА Новости Спорт».

В минувшем сезоне 24-летний Максим Глушенков провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу.

21-летний Константин Тюкавин в минувшем сезоне сыграл 30 матчей за «Динамо», в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами.

19-летний Сергей Пиняев принял участие в 38 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

23-летний Эдуард Сперцян принял участие в 29 матчах РПЛ за «Краснодар», в которых отметился 11 голами и семью ассистами.

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