Дмитрий Радченко: в следующем сезоне РПЛ «Динамо» может быть ещё сильнее

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался относительно возможности московского «Динамо» конкурировать с сине-бело-голубыми в следующем сезоне РПЛ.

«Вряд ли «Динамо» сможет переплюнуть «Зенит» на трансферном рынке. Но они способны сделать хорошие точечные и качественные приобретения. В следующем сезоне «Динамо» может быть ещё сильнее. Если у них не будет потерь, не уедет Тюкавин, то они будут бороться за чемпионство», — приводит слова Радченко Legalbet.

По итогам чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.