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«Реал» в третий раз выиграл Лигу чемпионов при Анчелотти

Мадридский «Реал», победив «Боруссию» Д со счётом 2:0, стал обладателем трофея Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Таким образом, «Реал» в третий раз выиграл Лигу чемпионов при тренере Карло Анчелотти.

До этого «Королевский клуб» под руководством Анчелотти становился обладателем трофея Лиги чемпионов в сезоне-2013/2014, обыграв в финальном матче мадридский «Атлетико» со счётом 1:1 (3:0 д. вр.), а также в сезоне-2021/2022, когда оказался сильнее «Ливерпуля» (1:0).

На 74-й минуте счёт в финале открыл защитник «Реала» Даниэль Карвахаль. Затем, на 83-й минуте матча, преимущество мадридцев удвоил нападающий Винисиус Жуниор, установив итоговый счёт встречи – 2:0.

Предыдущим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», обыгравший в финале сезона-2022/2023 миланский «Интер» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник «горожан» Родри.