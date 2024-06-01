«Реал» ни разу не проигрывал в финале Лиги чемпионов в ХХI веке

Мадридский «Реал» ни разу не проигрывал в финале Лиги чемпионов в ХХI веке. «Сливочные» одержали семь побед в семи финалах.

Закончился финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со словенцем Славко Винчичем. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Матч завершился победой мадридского «Реала» со счётом 2:0.

На 74-й минуте счёт в игре открыл крайний защитник «Реала» Даниэль Карвахаль. Затем, на 83-й минуте матча, преимущество мадридцев удвоил бразильский нападающий Винисиус Жуниор, установив итоговый счёт встречи – 2:0.