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Лига чемпионов. Финал. Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид
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22:00 Мск
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«Реал» ни разу не проигрывал в финале Лиги чемпионов в ХХI веке

«Реал» ни разу не проигрывал в финале Лиги чемпионов в ХХI веке
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Мадридский «Реал» ни разу не проигрывал в финале Лиги чемпионов в ХХI веке. «Сливочные» одержали семь побед в семи финалах.

Закончился финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со словенцем Славко Винчичем. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Матч завершился победой мадридского «Реала» со счётом 2:0.

На 74-й минуте счёт в игре открыл крайний защитник «Реала» Даниэль Карвахаль. Затем, на 83-й минуте матча, преимущество мадридцев удвоил бразильский нападающий Винисиус Жуниор, установив итоговый счёт встречи – 2:0.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Карвахаль – 74'     0:2 Винисиус Жуниор – 83'    
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