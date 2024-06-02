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Лига чемпионов. Финал. Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид
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22:00 Мск
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Карло Анчелотти в пятый раз выиграл Лигу чемпионов

Карло Анчелотти в пятый раз выиграл Лигу чемпионов
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Мадридский «Реал», победив «Боруссию» Д со счётом 2:0, стал обладателем трофея Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Этот трофей стал пятым кубком Лиги чемпионов для итальянского специалиста Карло Анчелотти за всю его тренерскую карьеру.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Карвахаль – 74'     0:2 Винисиус Жуниор – 83'    

Все трофеи Лиги чемпионов Карло Анчелотти:

  1. Лига чемпионов сезона-2002/2023 («Милан»);
  2. Лига чемпионов сезона-2006/2007 («Милан»);
  3. Лига чемпионов сезона-2013/2014 («Реал» Мадрид»);
  4. Лига чемпионов сезона-2021/2022 («Реал» Мадрид").

Карьера итальянца Карло Анчелотти в качестве тренера в ведущих чемпионатах началась ещё в 1996 году, когда он возглавил «Парму». До мадридского «Реала» он тренировал «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», мюнхенскую «Баварию» «Наполи» и «Эвертон».

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