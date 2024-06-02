Карло Анчелотти в пятый раз выиграл Лигу чемпионов

Мадридский «Реал», победив «Боруссию» Д со счётом 2:0, стал обладателем трофея Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Этот трофей стал пятым кубком Лиги чемпионов для итальянского специалиста Карло Анчелотти за всю его тренерскую карьеру.

Все трофеи Лиги чемпионов Карло Анчелотти:

Лига чемпионов сезона-2002/2023 («Милан»); Лига чемпионов сезона-2006/2007 («Милан»); Лига чемпионов сезона-2013/2014 («Реал» Мадрид»); Лига чемпионов сезона-2021/2022 («Реал» Мадрид").

Карьера итальянца Карло Анчелотти в качестве тренера в ведущих чемпионатах началась ещё в 1996 году, когда он возглавил «Парму». До мадридского «Реала» он тренировал «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», мюнхенскую «Баварию» «Наполи» и «Эвертон».