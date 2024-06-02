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Винисиус — первый бразилец, забивший больше одного гола в финалах Лиги чемпионов

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор стал автором гола в финальном матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Таким образом, вингер мадридцев стал первым бразильцем, забившим больше одного гола в финалах турнира.

По информации телеграм-канала Opta Sports, Винисиус совершил восемь обводок, что стало лучшим результатом в финале Лиги чемпионов со времён Лионеля Месси в 2015 году, который сделал 10 обводок в матче с «Ювентусом».

Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Матч завершился победой «Реала» со счётом 2:0.

На 74-й минуте счёт в игре открыл защитник «Реала» Даниэль Карвахаль. Затем, на 83-й минуте матча, преимущество мадридцев удвоил нападающий Винисиус Жуниор, установив итоговый счёт встречи – 2:0.