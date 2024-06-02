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Лига чемпионов. Финал. Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид
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22:00 Мск
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Винисиус — первый бразилец, забивший больше одного гола в финалах Лиги чемпионов

Винисиус — первый бразилец, забивший больше одного гола в финалах Лиги чемпионов
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор стал автором гола в финальном матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Таким образом, вингер мадридцев стал первым бразильцем, забившим больше одного гола в финалах турнира.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Карвахаль – 74'     0:2 Винисиус Жуниор – 83'    

По информации телеграм-канала Opta Sports, Винисиус совершил восемь обводок, что стало лучшим результатом в финале Лиги чемпионов со времён Лионеля Месси в 2015 году, который сделал 10 обводок в матче с «Ювентусом».

Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Матч завершился победой «Реала» со счётом 2:0.

На 74-й минуте счёт в игре открыл защитник «Реала» Даниэль Карвахаль. Затем, на 83-й минуте матча, преимущество мадридцев удвоил нападающий Винисиус Жуниор, установив итоговый счёт встречи – 2:0.

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