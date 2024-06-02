Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Реал» сыграет в матче за Суперкубок УЕФА с «Аталантой»

Закончился финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Матч завершился победой «Реала» со счётом 2:0.

Таким образом, мадридский «Реал» выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024. В Суперкубке УЕФА мадридцы встретятся с «Аталантой», выигравшей Лигу Европы сезона-2023/2024 после разгромной победы в финале турнира над «Байером» со счётом 3:0.

Игру за Суперкубок УЕФА между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2023/2024 примет стадион «Национальный» в Варшаве. Матч состоится 14 августа. Первым обладателем Суперкубка УЕФА является амстердамский «Аякс». Действующий обладатель трофея — «Манчестер Сити».