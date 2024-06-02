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Лига чемпионов. Финал. Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид
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22:00 Мск
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Команда Карло Анчелотти впервые обыграла в финале ЛЧ немецкий клуб

Команда Карло Анчелотти впервые обыграла в финале ЛЧ немецкий клуб
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Закончился финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Матч завершился победой «Реала» со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Карвахаль – 74'     0:2 Винисиус Жуниор – 83'    

Ранее в финалах Лиги чемпионов команда, которой руководил Карло Анчелотти, ни разу не обыгрывала немецкие клубы. Следовательно, победа в финале турнира сезона-2023/2024 над дортмундской «Боруссией» стала для тренера первой на этой стадии Лиги чемпионов над клубом из Германии.

Для Анчелотти это пятая победа в Лиге чемпионов. До этого специалист выигрывал турнир по два раза с «Миланом» (в сезонах-2002/2003 и 2006/2007) и «Реалом» (в сезонах-2013/2014 и 2021/2022).

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