Команда Карло Анчелотти впервые обыграла в финале ЛЧ немецкий клуб

Закончился финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Матч завершился победой «Реала» со счётом 2:0.

Ранее в финалах Лиги чемпионов команда, которой руководил Карло Анчелотти, ни разу не обыгрывала немецкие клубы. Следовательно, победа в финале турнира сезона-2023/2024 над дортмундской «Боруссией» стала для тренера первой на этой стадии Лиги чемпионов над клубом из Германии.

Для Анчелотти это пятая победа в Лиге чемпионов. До этого специалист выигрывал турнир по два раза с «Миланом» (в сезонах-2002/2003 и 2006/2007) и «Реалом» (в сезонах-2013/2014 и 2021/2022).