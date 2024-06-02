Марко Ройс проиграл в финале Лиги чемпионов в своём последнем матче за «Боруссию» Д

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс проиграл мадридскому «Реалу» со счётом 0:2 в финале Лиги чемпионов сезона-2023/2024 в своём последнем матче за «шмелей».

Ранее стало известно, что 34-летний Ройс покинет «Боруссию» на правах свободного агента этим летом. Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. В нынешнем сезоне опытный футболист провёл 42 матча во всех турнирах, забил девять мячей и сделал 10 результативных передач.

Всего за «Боруссию» Ройс провёл 428 матчей, в которых отметился 170 голами и 131 голевой передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн. Вместе с клубом из Дортмунда Ройс дважды становился обладателем Кубка Германии и три раза выигрывал Суперкубок страны.