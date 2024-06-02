«Боруссия» проиграла второй финал Лиги чемпионов

Закончился финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Матч завершился победой «Реала» со счётом 2:0.

На 74-й минуте счёт в игре открыл защитник «Реала» Даниэль Карвахаль. Затем, на 83-й минуте матча, преимущество мадридцев удвоил нападающий Винисиус Жуниор, установив итоговый счёт встречи – 2:0.

«Боруссия» во второй раз в своей истории проиграла на решающей стадии турнира. Ранее дортмундцы уступили в финале Лиги чемпионов сезона-2012/2013 мюнхенской «Баварии» со счётом 1:2. В составе «Боруссии» голом с пенальти отметился Илкай Гюндоган. Победу «Баварии» принесли голы Арьена Роббена и Марио Манджукича.