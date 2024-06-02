«Жалко Дортмунд». Кирьяков — о победе «Реала» в Лиге чемпионов

Российский специалист Сергей Кирьяков прокомментировал поражение дортмундской «Боруссии» в финальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:2).

«Мне просто жалко Дортмунд. В первом тайме достаточно неожиданно «Боруссия» полностью переиграла «Реал». То ли «Реал» чересчур играл аккуратно и осторожно, то ли «Боруссия» своей инициативой подавила великую команду…

Свои моменты нужно реализовывать. В финалах очень важно реализовывать свои моменты. К сожалению, Дортмунд этого не сделал. «Реал» перезагрузился в перерыве. Анчелотти, видимо, нашёл правильные слова. Мы увидели совсем другой футбол. Первый тайм за Дортмундом без забитых голов, и второй — за «Реалом».

Когда ты в таких матчах забиваешь со стандартов — это показывает, что есть магия «Реала». Иногда матч складывается не в их пользу, но они добиваются результата за счёт других ситуаций. Второй мяч «Реала» — это ошибка. Просто откатили, и «Реал» добил соперника. Жалко Дортмунд!» — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.