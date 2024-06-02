Вратарь «Реала» Куртуа не пропустил ни одного гола в сезоне-2023/2024

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа отыграл «на ноль» в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2023/2024 с дортмундской «Боруссией» (2:0). Таким образом, Куртуа не пропустил ни одного мяча в минувшем сезоне, сыграв пять матчей.

Напомним, Куртуа получил травму крестообразных связок колена в середине августа прошлого года, а в конце марта бельгиец повредил мениск.

32-летний Куртуа выступает за «Реал» с августа 2018 года. За это время бельгиец провёл за клуб 235 матчей, в которых 96 раз сыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.