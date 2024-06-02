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Вратарь «Реала» Куртуа не пропустил ни одного гола в сезоне-2023/2024

Вратарь «Реала» Куртуа не пропустил ни одного гола в сезоне-2023/2024
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Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа отыграл «на ноль» в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2023/2024 с дортмундской «Боруссией» (2:0). Таким образом, Куртуа не пропустил ни одного мяча в минувшем сезоне, сыграв пять матчей.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Карвахаль – 74'     0:2 Винисиус Жуниор – 83'    

Напомним, Куртуа получил травму крестообразных связок колена в середине августа прошлого года, а в конце марта бельгиец повредил мениск.

32-летний Куртуа выступает за «Реал» с августа 2018 года. За это время бельгиец провёл за клуб 235 матчей, в которых 96 раз сыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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