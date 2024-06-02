Фильцов поделился мыслями о возможном переходе Латышонка в «Зенит»

Бывший голкипер «Локомотива» и «Рубина» Александр Фильцов прокомментировал информацию о возможном переходе вратаря «Балтики» Евгений Латышонка в «Зенит».

«Здорово, что он перейдёт в этот клуб. Михаил Кержаков уже возрастной вратарь, и карьера под закат. Латышонок идёт во вратарскую команду к Адамову. А в финале против, возможно, своей будущей команды Латышонок настроится, и всё будет нормально», — приводит слова Фильцова Legalbet.

Суперфинал Кубка России по футболу между «Балтикой» и «Зенитом» пройдёт сегодня, 2 июня, на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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25-летний Латышонок является воспитанником академии ФК «Краснодар», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В нынешнем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 33 матча и пропустил 42 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Немецкий интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 650 тыс.