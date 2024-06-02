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Крооса носили на руках, Жуниор прыгнул в толпу фанатов, Ройс грустил. Яркие фото финала ЛЧ

Крооса носили на руках, Жуниор прыгнул в толпу фанатов, Ройс грустил. Яркие фото финала ЛЧ
Тони Кроос и Винисиус Жуниор
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1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в финальном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» и стал победителем турнира в 15-й раз. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Карло Анчелотти.

Этот трофей стал пятым кубком Лиги чемпионов для итальянского специалиста Карло Анчелотти за всю его тренерскую карьеру.

На 74-й минуте счёт в финале открыл защитник «Реала» Даниэль Карвахаль. Затем, на 83-й минуте матча, преимущество мадридцев удвоил нападающий Винисиус Жуниор, установив итоговый счёт встречи – 2:0.

Лучшие кадры с матча «Боруссия» — «Реал» — в нашей фотоподборке.

В Суперкубке УЕФА мадридцы встретятся с «Аталантой», выигравшей Лигу Европы сезона-2023/2024 после разгромной победы в финале турнира над «Байером» со счётом 3:0.

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