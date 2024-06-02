«Это лучшая ночь в моей жизни». Беллингем — о победе «Реала» в финале Лиги чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился эмоциями после победы в финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» со счётом 2:0.

«Сбылась моя мечта сыграть в такой игре. Так много людей говорят, что у тебя ничего не получится. Но такие дни, как сегодняшний, просто напоминают тебе, для чего ты шёл вперёд. С моими эмоциями всё было в порядке, пока я не увидел лица моих родителей, которые в моём детстве по ночам забирали меня с футбола. Я не могу выразить свои эмоции словами. Это лучшая ночь в моей жизни», — приводит слова Беллингема 90min.

Напомним, в составе «Реала» голами отметились Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор. Таким образом, мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024. Команда сыграет в Суперкубке УЕФА, где встретится с «Аталантой», выигравшей Лигу Европы сезона-2023/2024, одержав разгромную победу в финале турнира с «Байером» со счётом 3:0.