Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это лучшая ночь в моей жизни». Беллингем — о победе «Реала» в финале Лиги чемпионов

«Это лучшая ночь в моей жизни». Беллингем — о победе «Реала» в финале Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился эмоциями после победы в финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Карвахаль – 74'     0:2 Винисиус Жуниор – 83'    

«Сбылась моя мечта сыграть в такой игре. Так много людей говорят, что у тебя ничего не получится. Но такие дни, как сегодняшний, просто напоминают тебе, для чего ты шёл вперёд. С моими эмоциями всё было в порядке, пока я не увидел лица моих родителей, которые в моём детстве по ночам забирали меня с футбола. Я не могу выразить свои эмоции словами. Это лучшая ночь в моей жизни», — приводит слова Беллингема 90min.

Напомним, в составе «Реала» голами отметились Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор. Таким образом, мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024. Команда сыграет в Суперкубке УЕФА, где встретится с «Аталантой», выигравшей Лигу Европы сезона-2023/2024, одержав разгромную победу в финале турнира с «Байером» со счётом 3:0.

Материалы по теме
«Реал» в третий раз выиграл Лигу чемпионов при Анчелотти
Материалы по теме
«Боруссию» жаль. «Реал» присвоил себе Лигу чемпионов
«Боруссию» жаль. «Реал» присвоил себе Лигу чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android