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«Барселона» поздравила мадридский «Реал» с победой в Лиге чемпионов

Пресс-служба каталонской «Барселоны» поздравила мадридский «Реал» с победой в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 с дортмундской «Боруссией». Испанцы победили со счётом 2:0.

«Поздравляем «Реал» Мадрид с победой в Лиге чемпионов», — говорится в сообщении на официальной странице каталонского клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). На 74-й минуте счёт в игре открыл защитник «Реала» Даниэль Карвахаль. Затем, на 83-й минуте матча, преимущество мадридцев удвоил нападающий Винисиус Жуниор, установив итоговой счёт встречи – 2:0.

Таким образом, мадридский «Реал» выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024. Для «сливочных» это 15-я победа в элитном европейском турнире за свою историю.