Куртуа рассказал о словах Анчелотти в перерыве финального матча ЛЧ с «Боруссией» Д

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа сказал, что главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти в перерыве финального матча Лиги чемпионов сезона-2023/2024 с «Боруссией» Д (2:0) попросил команду перейти на другую схему.

«Мы не сделали того, о чём просил тренер в начале матча. В перерыве он сказал, что мы должны перейти на схему 4-3-3 и играть ближе к центру. Мы ни разу не остановились и смогли забить», — приводит слова Куртуа Madrid Universal.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2023/2024 с «Боруссией» Д стал первой игрой для Тибо Куртуа в нынешнем розыгрыше турнира. Одержав победу в матче с «Боруссией», мадридский «Реал» в 15-й раз в своей истории стал обладателем трофея Лиги чемпионов УЕФА.