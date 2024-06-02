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Куртуа рассказал о словах Анчелотти в перерыве финального матча ЛЧ с «Боруссией» Д

Куртуа рассказал о словах Анчелотти в перерыве финального матча ЛЧ с «Боруссией» Д
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Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа сказал, что главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти в перерыве финального матча Лиги чемпионов сезона-2023/2024 с «Боруссией» Д (2:0) попросил команду перейти на другую схему.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Карвахаль – 74'     0:2 Винисиус Жуниор – 83'    

«Мы не сделали того, о чём просил тренер в начале матча. В перерыве он сказал, что мы должны перейти на схему 4-3-3 и играть ближе к центру. Мы ни разу не остановились и смогли забить», — приводит слова Куртуа Madrid Universal.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2023/2024 с «Боруссией» Д стал первой игрой для Тибо Куртуа в нынешнем розыгрыше турнира. Одержав победу в матче с «Боруссией», мадридский «Реал» в 15-й раз в своей истории стал обладателем трофея Лиги чемпионов УЕФА.

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