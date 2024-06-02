Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом» (0:2).

«Впечатления от финала Лиги чемпионов хорошие. Дортмунд молодцы! Им очень обидно проиграть этот финал — по игре и моментам они были лучше. Но как мы говорим: если не забиваешь, то получаешь.

Нападение у «Реала» было незаметно, но ворвался Карвахаль и забил. Предполагал, что игра будет до забитого мяча. Долго никто не мог забить.

Во втором тайме, когда, как казалось, что игра была под контролем «Боруссии» и было видно, что у «Реала» ничего не получалось: ошибка Терзича — выход Ройса. Я тогда сразу сказал: «Зачем?». Адейеми тот человек, который убегал. И главное — у Дортмунда шла игра. Зачем была эта замена? Буквально через какие-то минуты после замены всё сломалось у «Боруссии». Футбол складывается из таких моментов и нюансов.

«Реал» забил, и Дортмунда как будто не было. Сразу вспомнил матч «Баварии» с «Реалом», когда всё было хорошо, «Бавария» вела. Тухель меняет трёх лучших игроков и всё! Вы зачем ломаете? Вот она магия «Реала»! 15 раз выигрывают Лигу чемпионов. Обалдеть! И, конечно, жалко, что атмосфера такого праздника — мы видим только по телевизору теперь», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильё Никульниковым.