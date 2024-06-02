Анчелотти обновил уникальное тренерское достижение в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал», победив дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0, стал обладателем трофея Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Этот трофей стал пятым кубком Лиги чемпионов для итальянского специалиста Карло Анчелотти за всю его тренерскую карьеру.

Таким образом, Анчелотти обновил тренерский рекорд по выигранным кубкам европейских чемпионов. Второе место делят Боб Пейсли, Зинедин Зидан и Хосеп Гвардиола. Эти три тренера выигрывали главный клубный турнир континента по три раза.

Все трофеи Лиги чемпионов Карло Анчелотти:

Лига чемпионов сезона-2002/2023 («Милан»);

Лига чемпионов сезона-2006/2007 («Милан»);

Лига чемпионов сезона-2013/2014 («Реал» Мадрид);

Лига чемпионов сезона-2021/2022 («Реал» Мадрид);

Лига чемпионов сезона-2023/2024 («Реал» Мадрид).

Карьера итальянца Карло Анчелотти в качестве тренера в ведущих чемпионатах началась ещё в 1996 году, когда он возглавил «Парму». До мадридского «Реала» он тренировал «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», мюнхенскую «Баварию» «Наполи» и «Эвертон».

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