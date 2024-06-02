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Капитан «Реала» Начо эмоционально высказался о победе в Лиге чемпионов

Капитан «Реала» Начо эмоционально высказался о победе в Лиге чемпионов
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Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес на эмоциях высказался после победы в финале Лиги чемпионов сезона-2023/2024 с дортмундской «Боруссией» (2:0).

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Карвахаль – 74'     0:2 Винисиус Жуниор – 83'    

«Потрясающе, это потрясающе. Вся жизнь предана этому клубу. Получение этих наград стоит очень дорого. Сегодня, без сомнения, самый счастливый день в моей жизни. Это самый особенный день — быть капитаном. Я заслужил это за мою преданность этому клубу на протяжении всей жизни. Мечты сбываются, и сегодняшний день, несомненно, один из лучших», — приводит слова Начо Madrid Xtra.

Отметим, для Начо эта победа в финале ЛЧ стала шестой в карьере и первой в роли капитана «Королевской команды».

Напомним, в составе «Реала» голами отметились Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор. Таким образом, мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024. Команда сыграет в Суперкубке УЕФА, где встретится с «Аталантой», выигравшей Лигу Европы сезона-2023/2024, одержав разгромную победу в финале турнира с «Байером» со счётом 3:0.

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