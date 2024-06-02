Карло Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала Карло Анчелотти прокомментировал победу команды в финале Лиги чемпионов. В решающем матче турнира мадридский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 2:0.

«Это кажется мечтой, но это реальность. Я очень рад, конечно. Действительно сложная игра, как всегда, они играли лучше в первом тайме, мы играли лучше во втором тайме, но финал всегда такой. Мы смогли выиграть, это фантастический сезон, и мы очень рады, что снова можем выиграть кубок», — приводит слова Анчелотти BBC.

«Реал» в 15-й раз в своей истории стал победителем Лиги чемпионов. Ранее «сливочные» становились обладателями этого трофея в 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 годах.

Известные дети спортсменов: