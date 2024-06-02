Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кроос высказался о победе с «Реалом» в Лиге чемпионов в своём последнем матче за клуб

Кроос высказался о победе с «Реалом» в Лиге чемпионов в своём последнем матче за клуб
Комментарии

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал победу в финале Лиги чемпионов в своём последнем матче за клуб. В решающем матче турнира, который прошёл в Лондоне на стадионе «Уэмбли», «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Карвахаль – 74'     0:2 Винисиус Жуниор – 83'    

«Решающим было то, что мы не пропустили в первом тайме. Первый тайм действительно сложился с нашей стороны не очень хорошо. Потом мы лучше вошли в игру". и забили гол. Мы были в полной готовности и стали лучшей командой. Но прошло много времени, прежде чем мы сегодня стали лучшей командой», — приводит слова Крооса BBC.

Кроос вышел в стартовом составе мадридцев в финале Лиги чемпионов с «Боруссией» и был заменён на 86-й минуте. В этой встрече Кроос отметился результативной преедачей.

Материалы по теме
«Реал» выиграл Лигу чемпионов в 15-й раз! Как же красиво уходит Кроос!
«Реал» выиграл Лигу чемпионов в 15-й раз! Как же красиво уходит Кроос!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android