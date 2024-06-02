Кроос высказался о победе с «Реалом» в Лиге чемпионов в своём последнем матче за клуб

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал победу в финале Лиги чемпионов в своём последнем матче за клуб. В решающем матче турнира, который прошёл в Лондоне на стадионе «Уэмбли», «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

«Решающим было то, что мы не пропустили в первом тайме. Первый тайм действительно сложился с нашей стороны не очень хорошо. Потом мы лучше вошли в игру". и забили гол. Мы были в полной готовности и стали лучшей командой. Но прошло много времени, прежде чем мы сегодня стали лучшей командой», — приводит слова Крооса BBC.

Кроос вышел в стартовом составе мадридцев в финале Лиги чемпионов с «Боруссией» и был заменён на 86-й минуте. В этой встрече Кроос отметился результативной преедачей.