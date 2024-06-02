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Хабиб Нурмагомедов отреагировал на последний матч Тони Крооса за мадридский «Реал»

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на последний матч Тони Крооса за мадридский «Реал»
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Известный болельщик мадридского «Реала» и член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на уход полузащитника Тони Крооса из «Королевского клуба», опубликовав пост в своей социальной сети.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Карвахаль – 74'     0:2 Винисиус Жуниор – 83'    

«Дисциплина, характер, стабильность. Его игру ещё будут изучать долго», — подписал пост с фотографией Крооса Хабиб.

Напомним, мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024. Команда сыграет в Суперкубке УЕФА, где встретится с «Аталантой», выигравшей Лигу Европы сезона-2023/2024, одержав разгромную победу в финале турнира с «Байером» со счётом 3:0.

Кроос вышел в стартовом составе мадридцев в финале Лиги чемпионов с «Боруссией» и был заменён на 86-й минуте. В этой встрече Кроос отметился результативной преедачей. Кроос перешёл в «Реал» из «Баварии» в июле 2014 года. Сумма трансфера составила € 25 млн. Контракт игрока с клубом истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает немца в € 12 млн. Всего за «Королевский клуб» Кроос провёл 464 матча, забил 28 мячей и отдал 98 голевых передач. Ранее полузащитник объявил о завершении профессиональной карьеры после Евро-2024.

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