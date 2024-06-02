Анчелотти – о разговоре с игроками в перерыве финала ЛЧ: мне не нужно было громко кричать

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, о чём говорил с игроками клуба в перерыве финального матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась победой мадридского клуба со счётом 2:0.

«Мне не нужно было громко кричать в перерыве, но мне нужно было кое-что прояснить. Мы потеряли слишком много мячей, и «Боруссия» переключалась лучше нас. Затем мы немного скорректировали нашу тактику. мы стали лучше на поле. К счастью, в конце концов, это сработало», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый тайм завершился со счётом 0:0. После перерыва «Реал» забил дважды. «Королевский клуб» стал 15-кратным победителем Лиги чемпионов.

Известные дети спортсменов