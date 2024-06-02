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Анчелотти – о разговоре с игроками в перерыве финала ЛЧ: мне не нужно было громко кричать

Анчелотти – о разговоре с игроками в перерыве финала ЛЧ: мне не нужно было громко кричать
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, о чём говорил с игроками клуба в перерыве финального матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась победой мадридского клуба со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Карвахаль – 74'     0:2 Винисиус Жуниор – 83'    

«Мне не нужно было громко кричать в перерыве, но мне нужно было кое-что прояснить. Мы потеряли слишком много мячей, и «Боруссия» переключалась лучше нас. Затем мы немного скорректировали нашу тактику. мы стали лучше на поле. К счастью, в конце концов, это сработало», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый тайм завершился со счётом 0:0. После перерыва «Реал» забил дважды. «Королевский клуб» стал 15-кратным победителем Лиги чемпионов.

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