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«Переобуваюсь! Я всегда говорил, что они победят». Губерниев — об успехе «Реала» в ЛЧ

Известный российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о победе «Реала» в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2023/2024 с дортмундской «Боруссией» (2:0).

«Я всегда говорил, «Реал» уверенно победит «Боруссию», ибо немцы слабаки… После матча переобуваюсь на «Матче»!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Отметим, ранее Губернирев в своём телеграм-канале пожелал победы «Боруссии», а мадридский клуб назвал «выскочками, которые должны быть повержены».

Напомним, в составе «Реала» голами отметились Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор. Таким образом, мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024. Команда сыграет в Суперкубке УЕФА, где встретится с «Аталантой», выигравшей Лигу Европы сезона-2023/2024, одержав разгромную победу в финале турнира с «Байером» со счётом 3:0.

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