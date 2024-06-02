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Терзич объяснил поражение «Боруссии» в финале Лиги чемпионов с «Реалом»

Терзич объяснил поражение «Боруссии» в финале Лиги чемпионов с «Реалом»
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал поражение команды в финале Лиги чемпионов с «Реалом» (0:2).

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Карвахаль – 74'     0:2 Винисиус Жуниор – 83'    

«Мы показали отличную игру, и я думаю, что мы заслуживали большего, чем поражение со счетом 0:2. С первой секунды мы показали всему миру, что мы здесь не просто для того, чтобы играть в финале но чтобы его выиграть. Мы многое сделали правильно, но в нужный момент они были хладнокровными, а это то, чего нам сегодня не хватало. Я думаю, что мы многое сделали правильно, но затем стандарт изменил игру. Нам нужно извлечь из этого урок. Мы играли хорошо, мы были опасны в контратаках, но сегодня мы не забили», — приводит слова Терзича официальный сайт УЕФА.

Отметим, «Реал» стал 15-кратным победителем Лиги чемпионов.

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