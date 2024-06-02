Моуринью — о капитане «Реала»: это я дал Начо возможность впервые сыграть за «Реал»

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о победе «Реала» в Лиге чемпионов и заслугах капитана «сливочных» Начо Фернандеса.

«Я очень горжусь Начо, потому что он фантастический игрок. Я дал ему возможность впервые сыграть за «Реал». Для меня это потрясающее чувство, но он уже не ребёнок. Тренер может положиться на него везде, где это нужно», – приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.

Отметим, для Начо эта победа в финале ЛЧ стала шестой в карьере и первой в роли капитана «Королевской команды».

Напомним, в составе «Реала» голами отметились Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор. Таким образом, мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024. Команда сыграет в Суперкубке УЕФА, где встретится с «Аталантой», выигравшей Лигу Европы сезона-2023/2024, одержав разгромную победу в финале турнира с «Байером» со счётом 3:0.

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