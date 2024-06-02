Моуринью прокомментировал победу «Реала» в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о победе «Реала» в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2023/2024 с дортмундской «Боруссией» (2:0).

«Структура «Реала» очень проста. Флорентино Перес, Хосе Анхель Санчес, главный скаут и тренер. Вот и всё. Это абсолютно правильно, и именно поэтому они побеждают.

Анчелотти – не тренер по социальным сетям. Он – настоящий тренер! Сходите к нему в кабинет и посмотрите на его медали!» – сказал Моуринью после матча.

Напомним, в составе «Реала» голами отметились Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор. Таким образом, мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024. Команда сыграет в Суперкубке УЕФА, где встретится с «Аталантой», выигравшей Лигу Европы сезона-2023/2024, одержав разгромную победу в финале турнира с «Байером» со счётом 3:0.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: